【KTSF 張麗月報導】

一份著名福音雜誌刊登社論促請罷免特朗普總統。

由已故基督教福音佈道家葛培里牧師創立的福音雜誌Christianity Today刊登社論,促請罷免特朗普。

這篇撰文是由雜誌的總編輯Mark Galli寫,他在文章中說,特朗普的彈劾,嚴重到足以令他的雜誌作出評論。

他又指,國會的彈劾聽證明確顯示,特朗普濫用職權以獲得個人利益,背棄了他的憲法誓詞,因此特朗普的行動違反憲法和極之不道德。

特朗普就發推文反駁,指控這份是極左的雜誌,已經許多年與葛培里家族沒有關係。

特朗普聲稱,自己為福音佈道者所做的事,多過任何一位美國總統。

