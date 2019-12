【KTSF】

南灣237號公路東行線,一輛起重工程車週五早上發生車禍翻側,導致東行公路多條行車線受阻封閉,工程人員仍在清理現場。

事發於早上6時左右,肇事的起重工程車當時西行,在駛至聖荷西市Zanker路出口附近時,司機突然失控,撞上中間分隔欄,然後越過東行線翻側。

起重工程車翻側後,在公路漏出大量柴油和液壓液體,導致東行所有行車線需要封閉。

當局稱,可能需要封閉西行線以移除起重工程車,肇事司機在車禍中受輕傷。

版權所有,不得轉載。