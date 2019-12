【KTSF】

下兩個星期分別是聖誕節和新年,舊金山交通局(SFMTA)公佈相關停車收費以及公車時間表的安排。

聖誕節12月25號和新年元旦當日,舊金山市內所有街邊計時收費停車位都免費,而且清掃街道,平日需要停車許可、限時以及禁止停車時段停車會被拖車的街邊,舊金山交通局一律都不會執法。

但是若給交通造成隱患,例如Double Parking,並排停車,阻擋自行車道、行人道、車輛出入口以及消防栓等,仍會收到告票而且可能被拖車。

至於Muni公車,聖誕節和元旦兩天都將採用星期日的時間表,另外大除夕夜當晚,即12月31日晚8點之後,到元旦清晨5點,公車全部免費,而且輕軌閘門會自動開關,乘客無須使用Clipper Card。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。