舊金山市府成立新興技術辦公室 協調科技與市民利益（視肯）

近年不少高科技公司進駐舊金山,市府成立新興技術辦公室,訂立規則,協調新興科技與市民大眾利益。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”我們會制定程序,讓創新行業能與我們合作,弄清楚如何安置科技業,在更廣的層面,在市府架構裡。”

市參議會主席余鼎昂(Norman Yee)說:”需及早行動,我們很快就會面對無人飛機,如何立法管制,我們任它隨意在市區上面飛,而不知道它們是否安全。”

舊金山將會成立全國首個新興科技辦公室,科技日新月異,市府也面對不少挑戰,例如電動滑板車行業新興時,街道上隨處可見亂放的滑板車,逼使市政府趕緊立法管制。

舊金山成立這個辦公室,專門與科技公司協調,以及訂立規則,讓科技業可以發展的同時,也保障勞工權益,以及市民的安全,成立新興科技辦公室本年度的預算是25萬元。

