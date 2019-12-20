舊金山市府成立新興技術辦公室 協調科技與市民利益（視肯）

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近年不少高科技公司進駐舊金山，市府成立新興技術辦公室，訂立規則，協調新興科技與市民大眾利益。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”我們會制定程序，讓創新行業能與我們合作，弄清楚如何安置科技業，在更廣的層面，在市府架構裡。”

市參議會主席余鼎昂（Norman Yee）說：”需及早行動，我們很快就會面對無人飛機，如何立法管制，我們任它隨意在市區上面飛，而不知道它們是否安全。”

舊金山將會成立全國首個新興科技辦公室，科技日新月異，市府也面對不少挑戰，例如電動滑板車行業新興時，街道上隨處可見亂放的滑板車，逼使市政府趕緊立法管制。

舊金山成立這個辦公室，專門與科技公司協調，以及訂立規則，讓科技業可以發展的同時，也保障勞工權益，以及市民的安全，成立新興科技辦公室本年度的預算是25萬元。

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