【KTSF 郭柟報導】

多名舊金山市參事週三提出立法,要求全市每一區都應開設無家可歸者支援中心,有報導指代表第3區的市參事佩斯金(Aaron Peskin),都有計劃在他區內建立第一間支援中心。

根據《舊金山觀察家報》透露,佩斯金與888號Post街一幢大廈的業主,”即將簽署”協議,將該幢3層高的大廈,興建成一個專為18至24歲無家可歸年青人而設的支援中心,地點位於Lower Nob Hill,接近田德隆區。

佩斯金指,明年1月將會先舉行更多社區會議,才落實有關協議內容,如果一切順利,預料可以在明年年尾啟用。

