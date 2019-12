【KTSF】

北灣San Rafael市一名6歲男童,週四在就讀的私立學校上學時,一道可滑行的鐵絲網圍欄突然塌下,壓著男童,男童在醫院搶救後不治。

San Rafael警方與消防局在週四中午12時20分接報,指Mark Day小學和中學需要醫療協助。

當局稱,該道鐵絲網圍欄連著鐵閘,需要手動開關,週四中午,圍欄突然滑出塌下,壓著男童,男童立即送院搶救,最終傷重不治。

校方去信家長表示,事發時,學校有職員目睹意外發生,已馬上報警求助,並向男童施救。

事發學校週五如常開放,但取消早晨集會,並派出輔導員協助學生,校方也呼籲家長可自行決定週五是否讓子女上學,同時對男童的家人表達深切哀悼。

