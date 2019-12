PG&E稱未來5年仍需實施安全停電措施

【KTSF 吳宇斌報導】

國會參議院能源及自然資源委員會週四就今年加州多次出現的公共安全停電舉行聽證會,出席聽證的太平洋煤電公司(PG&E)行政總裁Bill Johnson預測,未來5年PG&E有可能會繼續採取公共安全停電措施,有聯邦參議員對此不滿。

Johnson在聽證會上為PG&E造成致命山火道歉之後,敦促參議員資助各種措施,包括讓各社區更能抵禦山火,加強森林管理,以及共享軍事衛星監測到的山火資訊。

Johnson週四在聽證會上表示,需要5年時間才可停止實施大規模公共安全停電措施。

根據《舊金山紀事報》報導,加州公用事業委員會(CPUC)週四否決PG&E以及加州另外3間電力公司,為增加利潤而提出的加價申請。

PG&E原本提出在明年1月對客戶加價,以提高利潤至16%來吸引投資者,當局否決加價申請後,PG&E的利潤維持在約10%,不過PG&E仍然可以以其他因素來申請加價。

PG&E回應指,公司預期現時至2024年,會投資280億元來擴大和保護公司的電力和煤氣基建設施。

