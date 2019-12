【KTSF】

北卡羅萊納州一幢市府大樓週五早上發生槍擊命案,造成兩死兩傷。

事發於Winston-Salem市,市府經理Lee Garrity在電郵中稱,兩名市府員工死亡,另外兩人受重傷,沒有生命危險。

事發時,66歲清潔工Dwight Black正準備擦卡進入大樓,突然看到有多人奔跑出來,說有槍擊案,快逃,他也馬上跟著其他人跑。

Black跑回車中,其他人也這樣做,有些馬上開車離開。

當局尚未公布案件細節,暫時未知槍手的情況。

