澳門新任行政長官賀一誠在習近平監誓下就職（視頻）

澳門新一屆行政長官賀一誠,在中國國家主席習近平監誓下宣誓就職。習近平在典禮上致辭,讚揚澳門發自內心擁護一國兩制,從來不為外部干擾而迷惘,又強調香港及澳門事務是中國內政,絕不允許外部勢力干預。

習近平與夫人彭麗媛、賀一誠伉儷一同步入會場,中國外長王毅、港澳辦主任張曉明、香港行政長官林鄭月娥和丈夫也有出席。

回歸20周年,澳門換上第三位特首,之前兩位都做滿10年。

習近平在典禮上致辭,讚揚澳門堅決維護中央全面管治權,順利完成基本法23條立法。他說由澳門的成功,可以總結出四點重要經驗,第一點就將”澳門”說了做”香港”:「廣大澳門同胞發自內心,擁護一國兩制、認同一國兩制,是香港(澳門)保持長期繁榮穩定的最佳制度。意志堅定,從不為一時之曲折而動搖,從不為外部之干擾而迷惘。”

他又讚澳門人,自覺站在國家整體利益考慮問題,最重要是有強烈的國家歸屬感和民族自豪感,他之後寄語澳門新政府,站高望遠、居安思危。

30分鐘講話,到尾段,習近平提到香港:”同胞們,朋友們,我要在此強調的是,香港澳門回歸祖國後,處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政,用不著任何外部勢力指手畫腳。”

習近平重申一國兩制是行得通、辦得到、得人心,在實踐時,制度體系要不斷完善。而賀一誠致辭時,則表示會加快公共行政改革,由政府主導推進會展、中醫藥及高科技產業。

崔世安團隊的9個主要官員,至賀一誠領導的新班子,只得兩位司長和審計長留任。

就職禮後,習近平會見新任的澳門主要官員及行政會委員與他們逐一握手,之後聯同中央代表團拍攝大合照。

