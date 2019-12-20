澳門新任行政長官賀一誠在習近平監誓下就職（視頻）

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澳門新一屆行政長官賀一誠，在中國國家主席習近平監誓下宣誓就職。習近平在典禮上致辭，讚揚澳門發自內心擁護一國兩制，從來不為外部干擾而迷惘，又強調香港及澳門事務是中國內政，絕不允許外部勢力干預。

習近平與夫人彭麗媛、賀一誠伉儷一同步入會場，中國外長王毅、港澳辦主任張曉明、香港行政長官林鄭月娥和丈夫也有出席。

回歸20周年，澳門換上第三位特首，之前兩位都做滿10年。

習近平在典禮上致辭，讚揚澳門堅決維護中央全面管治權，順利完成基本法23條立法。他說由澳門的成功，可以總結出四點重要經驗，第一點就將”澳門”說了做”香港”：「廣大澳門同胞發自內心，擁護一國兩制、認同一國兩制，是香港（澳門）保持長期繁榮穩定的最佳制度。意志堅定，從不為一時之曲折而動搖，從不為外部之干擾而迷惘。”

他又讚澳門人，自覺站在國家整體利益考慮問題，最重要是有強烈的國家歸屬感和民族自豪感，他之後寄語澳門新政府，站高望遠、居安思危。

30分鐘講話，到尾段，習近平提到香港：”同胞們，朋友們，我要在此強調的是，香港澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳。”

習近平重申一國兩制是行得通、辦得到、得人心，在實踐時，制度體系要不斷完善。而賀一誠致辭時，則表示會加快公共行政改革，由政府主導推進會展、中醫藥及高科技產業。

崔世安團隊的9個主要官員，至賀一誠領導的新班子，只得兩位司長和審計長留任。

就職禮後，習近平會見新任的澳門主要官員及行政會委員與他們逐一握手，之後聯同中央代表團拍攝大合照。

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