南加州一名男子追捕因為涉嫌跟踪自己分居的妻子,企圖開車撞她,在週五凌晨和加州公路巡警展開追逐,雖然警方最後將男子截停,但他拒絕下車,最後警方出動警犬成功將他制服。

當時警察用橡膠子彈打破司機座位的玻璃,警犬立即從打破的玻璃窗跳進車上,撲在男子身上,警犬之後咬著該名男子,他不斷掙扎,最後警察上前開車門,男子跌在地上,幾名警察把他制服。

消息指他受了輕傷,被送到當地一間醫院治療。

