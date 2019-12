【有線新聞】

英國下議院通過脫歐協議草案,贊成票為358票,反對票為234票。

新版本草案作出多項修訂,禁止延長脫歐過渡期,一旦未能於明年底前與歐盟達成新貿易協議,英國將”硬脫歐”。

草案同時賦予政府更大權力,推動脫歐新政,削弱國會角色,並刪去保障工人權益的條文,改為另訂法規。

下議院完成表決後將休會,1月7至9日繼續辯論草案,再交由上議院審議,預料可趕及1月31日完成立法程序如期脫歐。

