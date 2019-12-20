印度反修訂國籍法示威未息 至少3人喪生

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印度全國各地近日爆發示威浪潮，國會最近通過的新國籍修訂法，警方宣布示威禁令，但壓不住示威浪潮，南部一個城市至少有3人喪生。

在新德里爆發民眾示威，警察拘捕示威者，在金融首府孟買也爆發示威，學生紛紛響應，印度全國各地都有示威。

抗議最近印度國會通過的新國籍法排斥穆斯林，也有示威者擔心，這部法律會將國家完全推向印度教。

有示威者說：”我們示威，乃因國籍修訂法抵觸憲法，抵觸印度觀念，它敵視穆斯林，敵視原住民。”

有參與示威的國會議員也指出，全國都有人抗議，不僅是孟買，不僅是學生，還有社會大眾與各種宗教信徒都出來，抗議莫迪政府。

新國籍修訂法容許來自孟加拉、巴基斯坦及阿富汗這3個伊斯蘭國家，為逃避各種宗教迫害而在印度非法居留者歸化印度國籍，唯獨穆斯林不可以。

批評者指新國籍法是總理莫迪領導的印度國族主義政府的最新傑作，旨在將印度的兩億穆斯林邊緣化。

針對各地爆發反國籍修訂法的示威浪潮，警方宣布示威禁令，並在首都新德里部分地區關閉互聯網與手機通訊，但民眾就繼續上街遊行。

在新德里及南部孟伽魯魯市，警方一共拘捕了幾百人，消息指在孟伽魯魯市等地發生警民衝突，至少有3人喪生，當中有人是中槍身亡。

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