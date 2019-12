印度反修訂國籍法示威未息 至少3人喪生

【KTSF】

印度全國各地近日爆發示威浪潮,國會最近通過的新國籍修訂法,警方宣布示威禁令,但壓不住示威浪潮,南部一個城市至少有3人喪生。

在新德里爆發民眾示威,警察拘捕示威者,在金融首府孟買也爆發示威,學生紛紛響應,印度全國各地都有示威。

抗議最近印度國會通過的新國籍法排斥穆斯林,也有示威者擔心,這部法律會將國家完全推向印度教。

有示威者說:”我們示威,乃因國籍修訂法抵觸憲法,抵觸印度觀念,它敵視穆斯林,敵視原住民。”

有參與示威的國會議員也指出,全國都有人抗議,不僅是孟買,不僅是學生,還有社會大眾與各種宗教信徒都出來,抗議莫迪政府。

新國籍修訂法容許來自孟加拉、巴基斯坦及阿富汗這3個伊斯蘭國家,為逃避各種宗教迫害而在印度非法居留者歸化印度國籍,唯獨穆斯林不可以。

批評者指新國籍法是總理莫迪領導的印度國族主義政府的最新傑作,旨在將印度的兩億穆斯林邊緣化。

針對各地爆發反國籍修訂法的示威浪潮,警方宣布示威禁令,並在首都新德里部分地區關閉互聯網與手機通訊,但民眾就繼續上街遊行。

在新德里及南部孟伽魯魯市,警方一共拘捕了幾百人,消息指在孟伽魯魯市等地發生警民衝突,至少有3人喪生,當中有人是中槍身亡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。