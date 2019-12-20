普洛西未決定何時將總統彈劾案送參議院審議（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦眾議長普洛西表示，仍未決定何時將總統彈劾案條文送交參議院審議。

眾議院全院週三表決通過對特朗普總統的兩項彈劾條文，就是在烏克蘭事件上指控特朗普濫用職權以及妨礙國會調查，特朗普指等於是政治迫害他。

特朗普說：”我不覺得自己被彈劾，因為這是政治迫害。”

彈劾案的兩項條文，下一步將會送交參議院審訊，但眾議長普洛西表示，她仍未決定何時將彈劾條文送交參議院，因為她要確保在參議院對總統有公平的審訊。

參議院共和黨領袖麥康尼指，民主黨主導的眾議院對特朗普有偏見。

麥康尼說：”這獨特的眾議院，讓黨派憤怒針對這特殊總統製造出一個新的有殺傷力先例。”

也有共和黨籍參議員反對傳召證人在參議院作證。

根據美國憲法，在任總統如果遭眾議院彈劾，仍然可以繼續做總統，下一步由參議院來決定是否舉行審訊將總統罷免。

如果參議院舉行審訊，將會由聯邦最高法院首席大法官主持，參議員會被視為陪審員，眾議員就是檢察官，參議院必須有3之2的贊成票才可以罷免總統，至於參議院如何審訊，憲法沒有明文規定。

以前遭眾議院彈劾的兩位前任總統，分別是克林頓和約翰遜，但當時參議院表決結果並無將他們免職。

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