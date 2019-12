普洛西未決定何時將總統彈劾案送參議院審議（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦眾議長普洛西表示,仍未決定何時將總統彈劾案條文送交參議院審議。

眾議院全院週三表決通過對特朗普總統的兩項彈劾條文,就是在烏克蘭事件上指控特朗普濫用職權以及妨礙國會調查,特朗普指等於是政治迫害他。

特朗普說:”我不覺得自己被彈劾,因為這是政治迫害。”

彈劾案的兩項條文,下一步將會送交參議院審訊,但眾議長普洛西表示,她仍未決定何時將彈劾條文送交參議院,因為她要確保在參議院對總統有公平的審訊。

參議院共和黨領袖麥康尼指,民主黨主導的眾議院對特朗普有偏見。

麥康尼說:”這獨特的眾議院,讓黨派憤怒針對這特殊總統製造出一個新的有殺傷力先例。”

也有共和黨籍參議員反對傳召證人在參議院作證。

根據美國憲法,在任總統如果遭眾議院彈劾,仍然可以繼續做總統,下一步由參議院來決定是否舉行審訊將總統罷免。

如果參議院舉行審訊,將會由聯邦最高法院首席大法官主持,參議員會被視為陪審員,眾議員就是檢察官,參議院必須有3之2的贊成票才可以罷免總統,至於參議院如何審訊,憲法沒有明文規定。

以前遭眾議院彈劾的兩位前任總統,分別是克林頓和約翰遜,但當時參議院表決結果並無將他們免職。

