【KTSF】

美國農業部食品安全檢驗局宣布,加州食品公司Alli & Rose要回收一種在Costco出售的鹹蛋黃魚皮,原因是進口沒有經過複驗,而且魚皮是從泰國進口,而泰國並非一個可以進口即食食品到美國的國家。

這批5.1安士裝的鹹蛋黃魚皮,從2019年10月21日至2019年12月10日進口,包裝袋正面印著“THE SnakYard SALTED EGG FISH SKINS”字樣,這些食品有在加州、馬里蘭和新澤西州出售。

美國農業部食品安全檢驗局例行巡查入口產品時發現問題,當局至今沒有收到報告指,有人因為進食這些產品而出現不良反應。

當局勸諭任何購買了這些魚皮的消費者不要進食,應該把食品扔掉,或者到銷售點退貨取回退款。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。