專訪舊金山灣區華裔時裝設計師劉傑（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

時尚行業是很多人羨慕的職業，但是背後付出的努力和競爭壓力是外人看不到的，這次為大家介紹灣區華裔女時裝設計師劉傑（Jessie Liu）的故事。

在中國山東出生長大的劉傑，曾到加拿大多倫多留學，之後從事會計工作，2008年移民來到舊金山後，卻又選擇進入舊金山藝術大學，攻讀時裝設計，她說自己從小就喜歡藝術類的東西。

劉傑說：”我很小就喜歡給芭比娃娃做衣服，我會給他們織套裝一類的，就是很喜歡對這些方面很感興趣。”

劉傑取得時裝設計碩士學位後，曾幫助一些大公司做設計和製作，直到2014年，才首次推出自己的品牌Jessie Liu Collection。

劉傑說：”創作靈感其實從生活中的一點一滴也都會得到靈感，比如說一種形狀一個氛圍，然後一種心情都會拿做當靈感，平時會去多看一些博物館的展覽，從中都會多多少少得到很多的靈感，然後平日也會比較關注一些時尚方面的雜誌、新聞，流行趨勢這些，然後多種元素結合在一起。”

另外，劉傑也會經常去布料展和時裝展，也會參考其他設計師的創作，收集各種創作元素，她還參與過We Are All Women的設計活動，希望自己設計的服裝能給女性帶來更多自信。

劉傑說：”做一個女性設計師，我只想幫到其他的女性，讓她發覺自己更美的那一面，我覺得自信對女性非常重要，其實每個女性都有她自己美的一面，可能只是呈現在不同程度上，但是一個女性擁有自信的話，會在你的，不光是工作上，還有婚姻生活上，都會起到很大幫助，我只是盡我的全力，去幫助更多的女性，讓她們發現自己的美，然後讓她們更有自信的去生活。”

而一件衣服從無到有的過程是怎樣的呢？

劉傑說：”我會選一些布料，然後把它們放在一起，找出一個感覺，然後色彩搭配，布料搭配，再加上一些靈感，然後我們就會做這樣一個心情板，把所有的元素放在一起，就開始做一些手稿，然後再從二圍在把它放到三圍，去做打扮，試板，其實一個過程還蠻長的，從一個紙上談兵，到真正的一件立體的衣服，其實要經過兩、三個月的時間吧。”

她認為衣服除了有特色，也要穿著舒適，流行一季的服裝，如果用料粗糙，不僅浪費，也給環境造成污染，已經有兩個小孩的劉傑說，做時裝這一行兼顧家庭不容易，她會盡量抽時間參加孩子的活動，而更主要的，是她已覺得自己對事業的熱忱，已大於身心的疲勞。

劉傑說：”我們這行可能幾乎是每天要工作15個小時左右吧，好多人可能覺得做服裝設計，好像只是比較光鮮亮麗，穿起來像芭比娃娃，其實背後都是很多這種繁瑣的事情，台上一分鐘，台下十年功的感覺，就是你在台上看到模特走的那兩分鐘，其實背後要付出很多辛水，甚至是一個團隊的幾個月的工作量。

Jessie Liu的品牌都是在美國製造，她的未來希望就是可以讓自己的華人品牌邁向國際化，同時增加配飾品的設計。

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