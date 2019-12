專訪舊金山灣區華裔時裝設計師劉傑（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

時尚行業是很多人羨慕的職業,但是背後付出的努力和競爭壓力是外人看不到的,這次為大家介紹灣區華裔女時裝設計師劉傑(Jessie Liu)的故事。

在中國山東出生長大的劉傑,曾到加拿大多倫多留學,之後從事會計工作,2008年移民來到舊金山後,卻又選擇進入舊金山藝術大學,攻讀時裝設計,她說自己從小就喜歡藝術類的東西。

劉傑說:”我很小就喜歡給芭比娃娃做衣服,我會給他們織套裝一類的,就是很喜歡對這些方面很感興趣。”

劉傑取得時裝設計碩士學位後,曾幫助一些大公司做設計和製作,直到2014年,才首次推出自己的品牌Jessie Liu Collection。

劉傑說:”創作靈感其實從生活中的一點一滴也都會得到靈感,比如說一種形狀一個氛圍,然後一種心情都會拿做當靈感,平時會去多看一些博物館的展覽,從中都會多多少少得到很多的靈感,然後平日也會比較關注一些時尚方面的雜誌、新聞,流行趨勢這些,然後多種元素結合在一起。”

另外,劉傑也會經常去布料展和時裝展,也會參考其他設計師的創作,收集各種創作元素,她還參與過We Are All Women的設計活動,希望自己設計的服裝能給女性帶來更多自信。

劉傑說:”做一個女性設計師,我只想幫到其他的女性,讓她發覺自己更美的那一面,我覺得自信對女性非常重要,其實每個女性都有她自己美的一面,可能只是呈現在不同程度上,但是一個女性擁有自信的話,會在你的,不光是工作上,還有婚姻生活上,都會起到很大幫助,我只是盡我的全力,去幫助更多的女性,讓她們發現自己的美,然後讓她們更有自信的去生活。”

而一件衣服從無到有的過程是怎樣的呢?

劉傑說:”我會選一些布料,然後把它們放在一起,找出一個感覺,然後色彩搭配,布料搭配,再加上一些靈感,然後我們就會做這樣一個心情板,把所有的元素放在一起,就開始做一些手稿,然後再從二圍在把它放到三圍,去做打扮,試板,其實一個過程還蠻長的,從一個紙上談兵,到真正的一件立體的衣服,其實要經過兩、三個月的時間吧。”

她認為衣服除了有特色,也要穿著舒適,流行一季的服裝,如果用料粗糙,不僅浪費,也給環境造成污染,已經有兩個小孩的劉傑說,做時裝這一行兼顧家庭不容易,她會盡量抽時間參加孩子的活動,而更主要的,是她已覺得自己對事業的熱忱,已大於身心的疲勞。

劉傑說:”我們這行可能幾乎是每天要工作15個小時左右吧,好多人可能覺得做服裝設計,好像只是比較光鮮亮麗,穿起來像芭比娃娃,其實背後都是很多這種繁瑣的事情,台上一分鐘,台下十年功的感覺,就是你在台上看到模特走的那兩分鐘,其實背後要付出很多辛水,甚至是一個團隊的幾個月的工作量。

Jessie Liu的品牌都是在美國製造,她的未來希望就是可以讓自己的華人品牌邁向國際化,同時增加配飾品的設計。

