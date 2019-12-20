民主黨總統候選人舉行第6場政見辯論（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統參選人第6場政見辯論週四晚在南加州洛杉磯Loyola Marymount大學舉行，共有7名符合資格的候選人參加，而辯論賽一開始，所有參選人就被問到對於彈劾特朗普總統的看法。

參加這場辯論會的7名參選人，分別是前副總統拜登、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯、麻塞諸塞州聯邦參議員華倫、South Bend市長Pete Buttigieg、明尼蘇達州聯辦參議員Amy Klobuchar、華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）、億萬富豪Tom Steyer，這也是首次在民主黨候選人的辯論舞台上，出現少於10人的陣容。

辯論一開始，所有人就被問到對於彈劾特朗普總統的看法。

華倫說：”昨天晚上總統被彈劾，現在每個在參議院對憲法起過誓的人，將要對憲法負責，這不意味著對某個人忠誠，也不代表對某個黨派忠誠，而是對國家忠誠，這次的投票將在未來幾個星期發揮作用。”

楊安澤說：”我們的舉止越來越像特朗普，這就是所有問題的起因，越來越多的美國人失去信任，我們可以看到社會的問題，並且解決它們，我們應該停止迷戀彈劾。”

華盛頓郵報的評論，認為這場辯論中的大贏家是拜登和Buttigieg，並指出雖然拜登以往的表現，不足以證明他有實力對抗特朗普，但是週四他對尖銳的問題，應對自如比以往提升很多。

拜登說：”我們必須堅定，我們不需要發起戰爭，但是我們要在事情發展中表明立場，在中國，軍事發展是真實的，但是他們若想追上我們，還需要17年的時間，我們不要戰爭，但我們態度鮮明，我們是太平洋最強力量，我們不會退縮。”

華盛頓郵報將Buttigieg與華倫的交鋒成為整晚的高潮，並高度讚揚Buttigieg回應和反擊的能力。

華倫質疑Buttigieg在酒莊舉辦籌款活動，並購買一瓶價值900元的紅酒，批評說在酒莊里的億萬富翁們，不應該被選為總統。

Buttigieg則回應道，他是這舞台上最窮的一個人，同時回擊道，華倫將在競選聯邦參議員時籌集到的資金，轉移到競選總統所使用的賬戶，還諷刺華倫說，她自己都無法通過自己設下的透明度測試。

另外，華盛頓郵報認為，週四晚最大的輸家就是桑德斯，CNN也評論表示，桑德斯對所有問題都只有一個回答，那就是所有有錢人都在毀壞這個國家，如果民眾支持桑德斯就將得到所有的好處。

CNN則認為Klobuchar週四晚的表現也不俗，原因是較少的人數讓她有更多的時間展示自己。

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