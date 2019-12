民主黨總統候選人舉行第6場政見辯論（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統參選人第6場政見辯論週四晚在南加州洛杉磯Loyola Marymount大學舉行,共有7名符合資格的候選人參加,而辯論賽一開始,所有參選人就被問到對於彈劾特朗普總統的看法。

參加這場辯論會的7名參選人,分別是前副總統拜登、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯、麻塞諸塞州聯邦參議員華倫、South Bend市長Pete Buttigieg、明尼蘇達州聯辦參議員Amy Klobuchar、華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)、億萬富豪Tom Steyer,這也是首次在民主黨候選人的辯論舞台上,出現少於10人的陣容。

辯論一開始,所有人就被問到對於彈劾特朗普總統的看法。

華倫說:”昨天晚上總統被彈劾,現在每個在參議院對憲法起過誓的人,將要對憲法負責,這不意味著對某個人忠誠,也不代表對某個黨派忠誠,而是對國家忠誠,這次的投票將在未來幾個星期發揮作用。”

楊安澤說:”我們的舉止越來越像特朗普,這就是所有問題的起因,越來越多的美國人失去信任,我們可以看到社會的問題,並且解決它們,我們應該停止迷戀彈劾。”

華盛頓郵報的評論,認為這場辯論中的大贏家是拜登和Buttigieg,並指出雖然拜登以往的表現,不足以證明他有實力對抗特朗普,但是週四他對尖銳的問題,應對自如比以往提升很多。

拜登說:”我們必須堅定,我們不需要發起戰爭,但是我們要在事情發展中表明立場,在中國,軍事發展是真實的,但是他們若想追上我們,還需要17年的時間,我們不要戰爭,但我們態度鮮明,我們是太平洋最強力量,我們不會退縮。”

華盛頓郵報將Buttigieg與華倫的交鋒成為整晚的高潮,並高度讚揚Buttigieg回應和反擊的能力。

華倫質疑Buttigieg在酒莊舉辦籌款活動,並購買一瓶價值900元的紅酒,批評說在酒莊里的億萬富翁們,不應該被選為總統。

Buttigieg則回應道,他是這舞台上最窮的一個人,同時回擊道,華倫將在競選聯邦參議員時籌集到的資金,轉移到競選總統所使用的賬戶,還諷刺華倫說,她自己都無法通過自己設下的透明度測試。

另外,華盛頓郵報認為,週四晚最大的輸家就是桑德斯,CNN也評論表示,桑德斯對所有問題都只有一個回答,那就是所有有錢人都在毀壞這個國家,如果民眾支持桑德斯就將得到所有的好處。

CNN則認為Klobuchar週四晚的表現也不俗,原因是較少的人數讓她有更多的時間展示自己。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。