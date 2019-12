【有線新聞】

中國國務院公布新一批對美國商品豁免徵稅清單,主要涉及工業品。

國務院關稅稅則委員會決定下周四起,一年內不向白油、食品級微晶石蠟等6項美國商品,加徵為反制華府301措施而實施的懲罰性關稅,是繼月初排除美國大豆、豬肉徵稅後又一豁免措施。

公告又指委員會將適時公布下一批排除清單。

至於何時簽署中美首階段貿易協議,商務部表示兩國正就相關後續工作密切溝通,會於正式簽署後公布協議內容。

