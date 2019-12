【KTSF】

中半島華裔富家女Tiffany Li涉嫌殺害女兒的父親一案,上個月陪審團裁定她無罪,Li的前男朋友Kaveh Bayat則因陪審團無法達成一致而流審,San Mateo縣地檢處決定不會重審,Bayat週四已經獲釋。

地檢官表示,用了6個星期重新審視案件證據,最後決定不會重審Bayat。

2016年,Li的前男友Keith Green的屍體,在北灣一條公路旁邊被發現,法醫證實他死於槍傷,頭部中了一槍死亡。

Li和Bayat之後被控謀殺,陪審團裁定Li罪名不成立,案中另一名被告Olivier Adella,控方撤銷對他的謀殺罪起訴,但棄置屍體罪名成立,法庭將於下月判刑。

