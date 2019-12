【KTSF 黃恩光報導】

灣區這個週末到聖誕節都會出現不穩定天氣,哪天的天氣最差呢?

國家氣象局表示,一股冬季風暴明晚抵達灣區,最新的預測是,週六日間天氣溫和乾爽,深夜到午夜時分開始下雨,週日凌晨2時至早上9時雨勢最大,中午之後雨勢開始減弱,週一仍有三成機會下雨。

氣象局估計週六和週日,總降雨量是半吋至一吋之間,降雨不算多,可是間中會下大雨。

這股冷鋒會將冷空氣注入灣區,所以氣溫會下降華氏7到10度,週日是冬至,當天日間最高氣溫只得50多度,而下週二平安夜,最低氣溫華氏30幾至40幾度,週三聖誕節最高氣溫華氏50幾度,天氣較冷。

氣象局目前預測,聖誕節當天和週四可能有新的風暴抵達,預測週四會下雨。

