調查發現Amazon出售偽造和不安全嬰兒產品（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

在網上購物,除了看其他消費者的評語後,大部分人都會選擇信譽良好的網站,不過CNN的調查就發現,就算是網購龍頭Amazon,也有出售一些偽造和不安全的嬰兒產品。

CNN買的兒童汽車座椅,設計和著名品牌Doona可以接疊成手推車的座椅一樣,Amazon網頁上甚至使用了Doona的宣傳圖片,不過價錢就比正貨平一半。

兩名兒科醫生在看過片段後都表示,座椅上兒童的頭部和頸部可能會嚴重受傷,Doona的人就感到不可思議。

Doona營銷經理Amiad Raviv說:”難以置信,跟我們這麼相似的產品,撞擊測試結果這麼不一樣。”

CNN也把真的Doona座椅在同一實驗室做同樣撞擊測試,座椅仍然完整,符合聯邦標準。

Doona表示,有問題的並不止Amazon,說過去兩年一直和多間電子商貿平台磋商,怎樣把仿冒產品下架。

Raviv說:”單這年我們撤下超過40個網頁,有侵權產品和仿冒產品,還只是Amazon一個平台,假設每頁維持3到7天,那麼就是一年有大部分時間Amazon在售賣假冒危險的產品。”

