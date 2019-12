國會新撥款法案將對401K退休計劃作出重要改革

【KTSF 黃恩光報導】

國會通過撥款法案,預料特朗普總統將會簽署,這份法案包括對401K退休計劃的重要改革。

國會撥款法案裡面提到,退休計劃401K的部分有多項變革,其中較重要的改變,包括將提款年齡由目前的70歲半延遲到72歲,讓年長人士繼續延稅,以及在退休戶口裡儲蓄多些錢。

林修榮}

:”即是說,72歲之前仍然有工作,仍可放錢進IRA,401K不用72歲之前提取,即使你已經退休,72歲後才規定你每年做起碼的提取。”

另外,法案放寬困境提取的規定,還添加一個免罰金提取的條文。

林修榮說:”如你有初生嬰兒,而在裡面提錢的話,每個人免罰金拿5,000元,爸爸媽媽兩個人合共可以在401K提取一萬元而不會罰款。”

另一項重要的變革規定,401K必須提供年金的選項,即是你可以選擇將401K裡面的錢轉換成年金,退休之後,每月得到一筆錢,類似pension退休金,不過大家要注意一旦選擇了年金付款方式,就失去對存款的掌控權。< 林修榮說:"401K裡,你不可以再提錢,因為那筆錢已不屬於你,401K拿了你的那筆錢,其實為你安排一個年金合約,你的那筆錢轉換成為終身定期給你錢。" 而年金也隨著領取人死亡而終止。 林修榮說:"人一旦死亡錢就沒有了,當然如果你很長命,你活到120歲,可以拿到120歲,好像博一博一樣。" 今次401K改革其中一個主要目的是鼓勵更多人為退休而儲蓄,也順應越來越多年長人士仍然工作的趨勢,新例容許小商業可以聯合設立401K,也容許兼職人士參加401K。 有調查指出,約兩成美國人退休儲蓄不夠5,000元