【有線新聞】

中國國家主席習近平第二天訪問澳門,週四下午會見現屆及候任官員,傍晚出席歡迎晚宴,他致辭時高度讚揚澳門回歸20年全面貫徹落實一國兩制,愛國愛澳成為核心價值第一位,行政立法重配合,社會團結重協商、不爭拗,令經濟及民生都大幅發展及改善。

習近平與夫人彭麗媛一起出席晚宴,他致辭時表示,澳門回歸後的20年是歷史上經濟發展最快、民生改善最大的時期,大篇幅讚揚澳門全面貫徹一國兩制方針,實踐五大亮點。

他讚揚特區政府及社會各界,自覺維護憲法和基本法權威,深明行政主導是政治體制的重要原則。

他又指澳門,積極主動融入國家發展大局,把握一帶一路和大灣區的重大機遇,為澳門發展拓展新空間、注入新動力。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。