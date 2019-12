美國眾議院委員會通過修訂《西藏政策法》

【有線新聞】

美國眾議院外交事務委員會通過修訂《西藏政策法》,主要新增達賴繼承問題及制裁政策。在北京,中國外交部批評法案罔顧事實、充滿偏見,向美方嚴正交涉。

委員會口頭表決新版本法案,獲得一致通過。委員會主席、民主黨的恩格爾說,由中國官方指定藏傳佛教領袖違反宗教自由。

法案向北京傳達明確訊息,如果中方官員干涉藏人宗教自由,美國會向其問責。

這個《2002年西藏政策法》的”加強版”,提到藏傳佛教領袖繼承或轉世,包括誰繼承為15世達賴喇嘛,純屬宗教問題,只能由藏傳佛教社群決定。

又引入條文指,為中國政府安插達賴繼承人、干預達賴轉世的官員,將被視為嚴重違反人權,可按照《全球馬格尼茨基人權問責法》,實施凍結資產及拒絕入境等制裁。

還要求美國政府推動在拉薩設立領事館,成事前不讓對方在美國增設領事館。法案還提出撥款支援西藏及東南亞的藏人。

在北京,中國外交部批評法案罔顧事實、充滿偏見,向藏獨勢力發出錯誤信號,表示強烈不滿和堅決反對,已向美方提出嚴正交涉,重申西藏事務純屬中國內政。

