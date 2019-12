Uber就性騷擾指控與聯邦委員會達440萬元和解協議

【KTSF】

聯邦平等就業機會委員會(EEOC)週三宣布和網的公司Uber就公司內性別歧視、性騷擾和報復的指控達成和解協議,Uber將向受害員工支付440萬元。

一名前Uber工程師在博客上揭露Uber公司內性騷擾的行為,並指公司人事部忽略她就性騷擾的投訴。

博客文章廣為流傳之後,聯邦EEOC在2017年對其展開調查,根據和解協議,Uber將成立一個440萬元的索賠基金,一名索賠管理人將會向在2014年1月1日到2019年6月30日在Uber工作的女性發通知,而EEOC將會確定哪些索賠人有資格在基金中獲得賠償。

Uber同時需要建立一個系統,來確認公司內性騷擾的慣犯,以及未有及時處理性騷擾問題的管理人員,而Uber在調查之後已經辭退20人。

