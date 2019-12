特朗普形容民主黨發動彈劾是政治自殺

【有線新聞】

聯邦眾議院週三通過彈劾案後,特朗普總統批評彈劾他是不合法、亦不合憲,形容發動彈劾的民主黨是政治自殺。

眾議院表決彈劾議案時,特朗普正在密歇根州造勢。這名美國史上第三名被彈劾的總統向支持者表示,雖然會因為被彈劾而留名於史,但他一點都不擔心。

特朗普表示:”我不擔心,一切安好,只要你沒有做錯任何事情。遭受彈劾,或會留下永久的記錄,但你知他們所為。他們貶低了彈劾的意義。現在任何人,你也知道這職位很神聖,任何人當上總統。我想,他們只要打一通電話,便會遭到彈劾。”

特朗普強調自己民望高企,國家比以往任何時候都做得更好,批評民主黨人在他上任第一日便想彈劾他。

特朗普表示:”今天不合法不合憲的黨派彈劾,讓沒有作為的民主黨,實在沒有作為。它們只想做這件事,而只能展示出對美國選民的深切仇恨與蔑視,這次不合法的彈劾是民主黨的政治自殺行為。」

特朗普批評民主黨人破壞民主,剝削國民選擇總統的權利。

