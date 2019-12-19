特朗普形容民主黨發動彈劾是政治自殺

【有線新聞】

聯邦眾議院週三通過彈劾案後，特朗普總統批評彈劾他是不合法、亦不合憲，形容發動彈劾的民主黨是政治自殺。

眾議院表決彈劾議案時，特朗普正在密歇根州造勢。這名美國史上第三名被彈劾的總統向支持者表示，雖然會因為被彈劾而留名於史，但他一點都不擔心。

特朗普表示：”我不擔心，一切安好，只要你沒有做錯任何事情。遭受彈劾，或會留下永久的記錄，但你知他們所為。他們貶低了彈劾的意義。現在任何人，你也知道這職位很神聖，任何人當上總統。我想，他們只要打一通電話，便會遭到彈劾。”

特朗普強調自己民望高企，國家比以往任何時候都做得更好，批評民主黨人在他上任第一日便想彈劾他。

特朗普表示：”今天不合法不合憲的黨派彈劾，讓沒有作為的民主黨，實在沒有作為。它們只想做這件事，而只能展示出對美國選民的深切仇恨與蔑視，這次不合法的彈劾是民主黨的政治自殺行為。」

特朗普批評民主黨人破壞民主，剝削國民選擇總統的權利。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。