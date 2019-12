【KTSF】

東岸羅德島一間老人公寓週四發生槍擊案,一名住戶開槍釀一死兩傷,之後再吞槍自殺。

警方在早上10時半過後接報,在當地一個海灘城市Westerly一棟3層樓高的可負擔長者公寓內發生槍擊案。

警方抵達公寓前台時,發現兩名職員和一名住戶中槍受傷,警方確保公寓安全和翻看閉路電視錄影後,確認疑犯是公寓住戶,並派出一個機械人進入疑犯的單位,發現他已經開槍自殺死亡。

事件中有一名47歲的公寓職員死亡,另一名受傷的職員就情況危殆。

