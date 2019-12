舊金山多名市參事要求每區設無家可歸者支援中心（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山南岸區的無家可歸者支援中心週二正式啟用之後,多區市參事提出立法,要求在全市每一區都必須開設類似的支援中心。

第六區市參事楊馳馬說:”每個社區都要站出來,為無家者提供庇護和服務,無家可歸是全市問題及危機,需要有一個全市解決方案。”

代表第六區的市參事楊馳馬、第九區的盧凱莉、第十區的華頒善,以及第五區的Dean Preston都表示,現時舊金山有大約7間類似支援中心,為近5,000名無家可歸者提供臨時住宿,不過這7間中心,只集中在3個分區,分別是第六、 第九和第十區,他們聲稱其餘8區的無家可歸人口佔全市四成,不過那些區現時只提供4%的臨時庇護中心。

因此他們提出立法,要求在全市每一區都必須設立無家可歸者支援中心。

盧凱莉說:”我們受夠了,如果支援庇護中心只限建在第六、九和十區,就永遠不夠空間。”

華頒善說:”提案的內容大致是,其他區若不設立某個數目的支援中心,我們就不會在第六、九和十區開新的。”

Dean Preston承諾會在他代表的第五區建支援中心,又表示區內大多數居民都支持這樣做。

