【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Ingleside區童黨搶劫一名89歲華裔婆婆。

警方資料顯示,案發現場是De Montfort Avenue,很近Ocean Avenue,3名10到13歲的非洲裔男童,在街上搶劫89歲婆婆,導致她跌倒。

賊人搶走一個手提袋,然後逃跑。

警方表示,受害人的膝蓋跌傷,救護員在現場治療她的傷口,無需要送院,3個小賊人仍然在逃。

版權所有,不得轉載。