南灣聖荷西市一名85歲老婦週三傍晚過馬路時,被一輛汽車撞倒,當場不治。

事發於傍晚5時23分左右,地點在Senter路夾Needles Drive,現場有6條行車線,老婦當時已過了一半,正打算從中間分隔欄橫過餘下3條行車線。

這時,汽車交通燈號由紅色轉為綠色,老婦企圖奔跑走過餘下3條行車線,但途中被南行的一輛2002年本田Accord汽車撞上,當場不治。

駕駛Accord汽車的男司機有留在現場協助調查,車禍估計不涉及醉酒或服藥後駕駛。

本案是聖荷西市今年第57宗車禍死亡事故,老婦是今年第59人死於車禍中,她亦是今年第28位死於車禍的路人。

