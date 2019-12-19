舊金山警局將加強與社區機構合作 重點保護長者（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對近這一年來舊金山有多宗罪案的受害人都是華裔長者，負責管理華埠的中央警局表示，將會加強與社區機構的合作，重點保護長者。

舊金山防罪資源中心及中央警局週三在華埠舉行”與警察一起喝奶茶”的活動，不少長者趁機與雙語警員作近距離接觸。

華埠居民包金說：”見到華人警長，又有青年，高大威猛，對我們尤其是老年一輩來說，非常開心，有時走路時，見到警員巡邏，自己都覺得對這個社會，對這個華埠安定一點，很樂觀。”

農曆新年將至，分局長易文耀（Robert Yick）表示，他希望市民注重個人安全，而他已下令所有警員將會特別保護區內的長者。

分局長將會聯絡安老自助處及安樂居，希望透過這些機構加強與長者的溝通。

易文耀說：”想提提大家，如果你見到有警員在區內似是跟著你，這是因為他們正四處巡視，為了保護你安全。”

活動上，警員向市民派發揮春以及哨子，希望長者就算不懂英文，在遇到突發情況時，都能夠吹響哨子，嚇退壞人或者向他人求助。

中央警局表示，週二在北岸區拘捕了4名年約30歲的非洲裔男子，全部有犯罪背景，懷疑他們與週二發生在列治文區及北區多宗汽車爆竊案有關。

警方指，在列治文區的汽車爆竊案發生後，該區警察提供懷疑涉案車輛的描述，中央警局的便衣警員在區內發現相似的車輛。

警方指，4名賊人當時開車四處行駛，相信正尋找下一個犯案目標，警方於是展開追捕，拘捕疑犯後，在他們的車輛上發現十多樣電子產品及其他財物，警方不排除他們涉及更多汽車爆竊案。

易文耀說：”我們想讓大家知道，來華埠是很安全的，請大家來逛街，行經我們的社區，如果你住在這裡，我同樣希望你感覺到安全。”

易文耀最後與長者一起練習，當人生安全受威脅時，可以吹響哨子。

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