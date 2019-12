舊金山警局將加強與社區機構合作 重點保護長者（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對近這一年來舊金山有多宗罪案的受害人都是華裔長者,負責管理華埠的中央警局表示,將會加強與社區機構的合作,重點保護長者。

舊金山防罪資源中心及中央警局週三在華埠舉行”與警察一起喝奶茶”的活動,不少長者趁機與雙語警員作近距離接觸。

華埠居民包金說:”見到華人警長,又有青年,高大威猛,對我們尤其是老年一輩來說,非常開心,有時走路時,見到警員巡邏,自己都覺得對這個社會,對這個華埠安定一點,很樂觀。”

農曆新年將至,分局長易文耀(Robert Yick)表示,他希望市民注重個人安全,而他已下令所有警員將會特別保護區內的長者。

分局長將會聯絡安老自助處及安樂居,希望透過這些機構加強與長者的溝通。

易文耀說:”想提提大家,如果你見到有警員在區內似是跟著你,這是因為他們正四處巡視,為了保護你安全。”

活動上,警員向市民派發揮春以及哨子,希望長者就算不懂英文,在遇到突發情況時,都能夠吹響哨子,嚇退壞人或者向他人求助。

中央警局表示,週二在北岸區拘捕了4名年約30歲的非洲裔男子,全部有犯罪背景,懷疑他們與週二發生在列治文區及北區多宗汽車爆竊案有關。

警方指,在列治文區的汽車爆竊案發生後,該區警察提供懷疑涉案車輛的描述,中央警局的便衣警員在區內發現相似的車輛。

警方指,4名賊人當時開車四處行駛,相信正尋找下一個犯案目標,警方於是展開追捕,拘捕疑犯後,在他們的車輛上發現十多樣電子產品及其他財物,警方不排除他們涉及更多汽車爆竊案。

易文耀說:”我們想讓大家知道,來華埠是很安全的,請大家來逛街,行經我們的社區,如果你住在這裡,我同樣希望你感覺到安全。”

易文耀最後與長者一起練習,當人生安全受威脅時,可以吹響哨子。

