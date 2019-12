【KTSF 郭柟報導】

臨近節日假期,不少人可能會買禮卡送給人,不過警方指,最近有騙徒用假禮卡騙取金錢,呼籲大家提防。

佛羅里達州Boca Raton警方發現,當地最近有騙徒自己列印假條碼,然後走入商店,將假條碼張貼覆蓋在真禮卡的條碼之上,當事主使用該禮卡的時候,就會透過假條碼將金錢轉賬到騙徒的戶口。

警方呼籲大家購買禮卡的時候,留意條碼有無被人做手腳,例如核對條碼上的號碼,跟包裝紙上的號碼是否相符,又或者盡量挑選陳列架上比較後排的禮卡。

