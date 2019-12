聯儲局再有官員表態指明年無須減息

【有線財經】

美國近期公布的樓市及製造業數據表現理想,繼續有聯儲局官員表態,支持當局明年無須要減息。

紐約聯儲銀行行長威廉斯接受財經頻道《CNBC》訪問時表示,經過今年3次減息後,目前的貨幣政策處於能夠為經濟提供支持的恰當位置。

他並對明年的經濟前景表示樂觀,預計明年經濟增長約2%,失業率將會保持在接近3.5%水平,並希望通脹率接近當局2%目標。

威廉斯指出,現時的2%”對稱”通脹目標,容許通脹有時高過或低過2%,強調除非經濟前景有重大變化,才支持調整利率,但他關注全球貿易和地緣政治仍然有很多不明朗,提醒美國經濟轉弱風險還未消除。

今年議息會議有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯亦認為,是時候暫停減息,他支持當局明年維持利率不變,之後在2021和2022年分別加息一次,因為經濟前景正面,毋須再作預防風險性質的減息。

但他擔心通脹過低,認為通脹率回升至2%是至關重要,未來可能要容許通脹,暫時超出2%目標,相信2022年底會出現此情況,只有通脹遠高於2%,才會令他認為需要採取更具限制的措施。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金亦認為,雖然上星期當局並無減息,但貨幣政策仍然寬鬆,在全球仍然不明朗的情況下,適宜採取觀望立場,但他同意中美達成首階段貿易協議,有助降低商界不明朗,帶動經濟增長。

