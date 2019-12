【KTSF】

東灣柏克萊警方公佈一段閉路電視片段,一名食物外賣送貨員,涉嫌偷取公寓大樓郵件包裹,公寓管理員指該名送貨員送完食物之後,並沒有馬上離開。

警方公開的這個片段發生在上週六晚上,見到疑犯將一袋食物遞給公寓住客之後,就到大堂撿起住客的郵件包裹,再將包裹放入一個郵局的包裹籃子裡面,然後離開。

大樓管理員表示,在週一收到住客投訴,沒有收到顯示已經送達的包裹,翻查閉路電視才發現該名賊人。

其中一名住客表示,曾經通過DoorDash服務點餐,並由該名疑犯送餐。

DoorDash就事件發聲明指,已經將該名送貨員永久移除出平台,同時和該名客戶合作來改善這種情況。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。