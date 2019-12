【有線新聞】

再有中國籍女子涉嫌闖入美國總統特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園。

當地警方指,一名譯音姓陸、56歲的女子當地週三闖入海湖莊園範圍,被保安要求離開,但之後折返並開始拍照。

警方到場處理,發現她的簽證逾期,以涉嫌遊蕩拘捕她,事發時特朗普和家人不在莊園內。

今年3月,一名譯音姓張的32歲女子亦因為非法闖入海湖莊園被捕,身上搜出多部手機、電腦及載有惡意軟件的USB裝置。

