【KTSF 黃恩光報導】

加州的流感季節踏入活躍期,全州各地都有流感報告,至於灣區這裡,北灣新增了3宗流感導致死亡的個案。

北灣Marin縣最近有兩人因為感染流感而死亡,兩名死者都是65歲以上人士。

另外,Sonoma縣出現首宗流感致死的個案,當局沒有公開死者的資料。

根據加州公共衛生部的資料,全州已進入流感活躍期,當局呼籲6個月大或以上人士應該接受流感疫苗。

加州由今年9月尾至今,最少有24人死於流感,有3名死者是18歲以下兒童。

