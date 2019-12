【i-CABLE】

中國國家主席習近平週三起一連3日訪問澳門,慶祝回歸20週年。

習近平和夫人彭麗媛下午4時許步出機艙,在場迎接的人揮動國旗、澳門區旗及鮮花,習近平跟現屆官員逐一握手,亦接受小孩獻花。

習近平致詞說,很高興再次到訪澳門,對澳門回歸20年取得的成就感到自豪,澳門認真貫徹一國兩制經驗值得總結,未來幾天希望與各界人士交流。

習近平表示:”澳門回歸祖國20周年,也是全國人民關心的又一件大事,在此我代表中央政府和祖國各族人民向澳門同胞致以熱烈祝賀和美好的祝願,澳門回歸祖國20年,取得的成就和進步令人自豪,祖國人民、中央政府也感自豪,認真的貫徹一國兩制的方針,取得的經驗和具有的特色值得總結。澳門未來發展美好的藍圖,需要我們共同去描繪。」

