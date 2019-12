【KTSF】

南灣Milpitas市上週三放置郵包,捉拿偷郵包竊賊,結果有一名女子上當,人贓並獲被警方拘捕。

警方是於上週三在McCandless Drive 1500號路段進行這次誘捕行動,結果在放置郵包約8分鐘後,37歲女子Flor Estela Hernandez駕車在屋外停下,警員看著她下車,偷走郵包後駕車離開,女子之後在不遠處被警員截停拘捕。

警方稱,當局還會繼續在市內進行這類誘捕行動,同時呼籲屋主如果知道有郵包將會送到,而自己不會在家,應另作安排,以免被賊人有機可乘。

