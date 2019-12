【有線新聞】

台灣大選下月舉行,3名總統候選人出席首場電視政見發表會。

發表會由中央選舉委員會主辦,親民黨的宋楚瑜,競逐連任、民進黨的蔡英文,及國民黨的韓國瑜分別發表政見。

韓國瑜承諾建立一個有效率和廉潔的政府,如果當選會重新成立特偵組,打擊貪污,又批評蔡英文對於”九二共識”立場含糊。

蔡英文說韓國瑜的指控無中生有、斷章取義,反批評他不了解總統職務,發表政策天馬行空、開空頭支票。說自己上台3年多,台灣經濟有改善,減少了對大陸的依賴。

時代力量週三早上召開記者會,提出青年低薪、居住問題、司法改革等7個議題,要求3人回應。

餘下兩場總統候選人電視政見發表會,分別在下週三及五舉行,12月29日將舉行首場電視辯論。

