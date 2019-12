【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會週二通過法案,擴大保障市內的租客。

這個提案由市參事楊馳馬提出,他表示,雖然加州通過AB1482租客保障法例,可是該條法例豁免,近15年內建成的房屋,獨立屋也不受管制,另外,舊金山市府早前實施的租管條例,只適用於建在1979年之前的房屋。

而楊馳馬提出的逼遷保護,包含舊金山市內所有的房屋,不論建成年份和種類。

如果屋主要逼遷住客,必須有正當理由(just causes),例如租客不交租、違反租約或違法使用單位、如果屋主以自住為理由收屋,必須對住客提供搬遷賠償,現時每名租客賠償金額是6,985元,每戶搬遷賠償不超過20,939元。

