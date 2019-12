【KTSF】

舊金山市參事盧凱莉週二在市參議會中提出立法進一步保障租客,阻止業主在短時間之內以收購方式逼租客搬走。

盧凱莉表示,很多舊金山業主支付租客一筆錢,就要求租客在短時間7至10日之內自願搬走,盧凱莉認為,這種做法是對租客構成威脅和滋擾。

她提出的新法案,要求業主在確定以收購方式逼租客搬走之前,必須給予租客至少30日通知,業主也必須向舊金山租務委員會申報。

在2014年,時任市參事David Campos曾經提出有關的收購管制條例(Buyout Agreement Ordinance),不過盧凱莉認為該法例仍然存在漏洞。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。