580公路司機撞車後步出車外 被另一輛汽車撞死

東灣奧克蘭(屋崙)580公路路段週三清晨發生致命車禍,駕駛輕型貨車的司機因為與另一輛汽車碰撞,在步出車廂後,被另一輛汽車撞倒,衝力令他整個人彈出對頭行車線,他最後傷重不治。

加州公路巡警稱,第一宗車禍於清晨4時左右發生,一輛Chevrolet輕型貨車與一輛豐田Camry汽車在西行線行駛時,駛至Lakeshore Avenue附近發生碰撞,Camry事後駛至右路肩停下,輕型貨車則停在左方兩條行車線上.

Chevy司機接著步出車廂,走到乘客座位的方向,約清晨4時10分左右,一輛Hyundai四門汽車撞上攔在路上的輕型貨車,衝力至輕型貨車撞上剛剛步出車外的Chevy司機,後者從西行線被撞飛到東行線上,當場不治。

事發後,580公路雙方向行車線一度全線封閉,至清晨5時47分才重開,當局仍在調查車禍起因。

