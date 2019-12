眾議院全院表決通過彈劾特朗普兩項條文

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院全院週三表決通過對特朗普總統彈劾案的兩項條文,令特朗普成為美國史上第3位總統面對眾議院的彈劾。

眾議院全院週三辯論特朗普彈劾案的兩項條文,就是在烏克蘭事件上,指控特朗普濫用職權以及妨礙國會調查。

聯邦眾議長普洛西援引憲法誓章及引言,強調國會必須為了”悍衛民主”,而將特朗普移除出白宮。

議員有6小時辯論,但程序操控可以令到整個辯論過程持續到傍晚,辯論完畢後,議員就這兩項彈劾條文分開來投票表決,只要有其中一項彈劾條文獲得過半數議員表決通過,就可以彈劾特朗普。

投票結果是兩項條文都按黨派路線通過。

彈劾條文在眾議院過關之後,提交參議院審議表決,有3分之2的贊成票才可罷免總統,現時參議院由共和黨控制,彈劾案很可能不夠票,而參議院共和黨領袖麥康尼曾經揚言,不會讓特朗普遭到罷免。

國會眾議院經過幾個月來調查特朗普總統是否不適當地向烏克蘭施壓,並且扣起軍援撥款給烏克蘭,涉嫌要脅對方幫忙展開調查拜登父子是否在烏克蘭有貪腐行為,借此打壓拜登,來增加自己的政治本錢。

拜登可能是特朗普明年競選連任的對手,特朗普因此涉嫌尋求外國利益輸送及干預美國大選。

面對眾議院的彈劾,特朗普指責民主黨人口講愛國,實則是攻擊美國。

經歷週三眾議院的表決,特朗普是美國歷史上第三位被眾議院彈劾的總統,這個也會是他抹不去的政治污點。

