聯邦眾議院通過1.4萬億撥款開支法案

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週二表決通過總值1.4萬億元的撥款開支法案,撥款給聯邦政府,直至明年9月30日,從而避免聯邦政府在本週五午夜停擺,法案已轉交參議院審議。

今次撥款比去年多出大約500億元,除了撥款給聯邦政府部門之外,法案還永久廢除奧巴馬健保法中3項稅制,又為民事和軍事的聯邦僱員加薪3.1%。

此外也包括撥款大約14億元,興建特朗普建議的邊境圍牆,另外買香煙的年齡,由18歲提高到21歲。

另一方面,國防授權法上星期在國會眾議院過關後,週二轉到參議院也表決通過,法案已送交特朗普總統簽署生效。

這條國防軍事開支法案總值7,380億元,要點包括給予聯邦僱員12星期的父母家事有薪假期,來換取在空軍部門成立新的太空部隊。

其實這條國防開支法案,國會參眾兩院已經爭辯了幾個月,當中最棘手的問題就是,特朗普堅持要將邊境圍牆費附加入國防法裡面,但最後議員將圍牆費分開,加入另一條撥款法案裡面討論,才令國防開支法案過關。

