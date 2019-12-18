聯邦眾議院通過1.4萬億撥款開支法案

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週二表決通過總值1.4萬億元的撥款開支法案，撥款給聯邦政府，直至明年9月30日，從而避免聯邦政府在本週五午夜停擺，法案已轉交參議院審議。

今次撥款比去年多出大約500億元，除了撥款給聯邦政府部門之外，法案還永久廢除奧巴馬健保法中3項稅制，又為民事和軍事的聯邦僱員加薪3.1%。

此外也包括撥款大約14億元，興建特朗普建議的邊境圍牆，另外買香煙的年齡，由18歲提高到21歲。

另一方面，國防授權法上星期在國會眾議院過關後，週二轉到參議院也表決通過，法案已送交特朗普總統簽署生效。

這條國防軍事開支法案總值7,380億元，要點包括給予聯邦僱員12星期的父母家事有薪假期，來換取在空軍部門成立新的太空部隊。

其實這條國防開支法案，國會參眾兩院已經爭辯了幾個月，當中最棘手的問題就是，特朗普堅持要將邊境圍牆費附加入國防法裡面，但最後議員將圍牆費分開，加入另一條撥款法案裡面討論，才令國防開支法案過關。

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