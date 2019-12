【i-CABLE】

聯邦眾議院程序委員會週二經過整天辯論,以9票對4票通過週三全院表決的程序,會議頭一小時處理規程,之後有6小時辯論兩項彈劾條款,濫權及妨礙國會調查。

兩黨辯論時間平均分配,不得提修正案,兩項條款分開投票。

眾議院議長普洛西去信,要求全體232位民主黨眾議員支持彈劾,根據《華盛頓郵報》及《紐約時報》統計,有最少兩名民主黨人反對彈劾,表態支持最少一項彈劾條款的眾議員有逾210人,已夠票通過彈劾。

若眾議院通過彈劾,參議院預料在1月展開彈劾聆訊,白宮總統顧問康韋將於週三與共和黨參議員午餐會商討策略。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。