香港警務處處長鄧炳強向同事發信,指警隊正研究增加更多防暴裝備。

鄧炳強上月會見過千名警員聆聽意見,他事後以書面回覆指正研究增加更多保護裝備,例如新型防暴服裝、護頸及防割、防腐、阻燃的保護衣。

武器方面,他指警隊正研究採購更多裝備支援前線人員,同時會研究加強水炮車的性能。

有意見認為警員作驅散時應出動雷明登散彈槍,鄧炳強表示有關槍械可能會對沒參與暴力活動的人造成不必要傷害,要取得平衡。

他提到警隊工作不會因為今屆區議會組成有所改變,會繼續與區議員就防罪治安等事宜合作,但他指警方無責任出席與維持治安無關及無理針對警方的會議。

