【i-CABLE】

粉嶺公路週三發生嚴重交通意外,一輛九巴懷疑失控撞向一棵大樹,上半邊車身被劏開,6人死亡,其中5人當場死亡,39人受傷,巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

出事的九巴半邊車身嚴重損毀,左邊車身被劏開,消防員在上層不斷救出傷者,部分救出時已失去知覺,其中幾人當場證實死亡。

上層的座位亦撞到變形,車頭的玻璃幾乎完全碎裂,部分座位飛脫。

事發後較輕傷的傷者,坐在路邊等候救援,部分傷者頭部及手部受傷,即場包紮,有人被抬上擔架床,救護員為他們治理。

現場是上水粉嶺公路近古洞,下午4時許,一輛978號九巴灣仔北往上水方向,去到粉嶺公路時,懷疑失控撞向一棵大樹。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。