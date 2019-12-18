購物旺季也是財物盜竊高峰期 警方分享安全貼士（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聖誕新年即將來臨，也是民眾購物及參加各種慶祝派對的旺季，不過也是財物盜竊案多發時期，警方再次提醒大家，節日期間更要注意安全。

節日期間網路購物也非常繁忙，Foster City居民Katie，上星期也在Amazon網購星期四收到Amazon的電話短訊，通知她包裹星期五到，可是星期五白天家裡沒人，Katie在Amazon網站上看到包裹已送到家門口的照片，但當她晚上回到家的時候，一個包裹也見不到。

Katie說：”應該覺得小區附近不安全，因為會丟東西，因為以前沒有發生過這樣的事，或是說通常不太會發生，但可能正好是節日期間，很多人都會買各種各樣的禮物，這種犯罪偷東西的情況會出現，但是感覺還是蠻震驚的。”

警方也表示，聖誕購物旺季，包裹丟失率也相對較高，預防丟失的方法有，可以將包裹送到有人收的地址，例如公司，如果是Amazon網購，可以選擇將包裹送到離家最近的Amazon Locker，然後自己親自去取，另一個減少包裹被盜的機率，就是在家門前裝監控器。

San Leandro警察局警官鄧恩光（Abe Teng）說：”能夠幫我們辦案的話，你可以在門口或家門前裝錄像系統，至少讓犯人看到有錄像系統的話，他可能就會說，我不要去搶這一家，可能會把我的臉照到。”

除了網購要小心包裹被偷，到商場購物也要留意周圍環境。

鄧恩光說：”逛街買禮物的時候，這些東西不要放在人家看得到的地方，甚至於你放在後車箱，再進去買第二批的時候，也不要這樣做，因為你給人家看到你把禮物放在車子裡面，就給人家有入車偷盜的機會。”

另外，警方的調查顯示，最近在東灣一些華人超市，例如大華、永和甚至Costco，都成為匪徒搶劫的地點，因為很多匪徒都針對中年或年長的亞裔婦女搶手袋。

鄧恩光說：”去逛街去購物，然後就把皮包放在購物車裡面，頭一轉回來的時候已經不見了，逛街的人多，在外面搶劫的歹徒也會比較多，*所以我們也會建議說，會對你造成一些不方便，但你去逛街的時候，現金、信用卡和身分證就放在口袋裡，不要背包包，你掛這個包包就給人家。”

警方還說，如果一定要帶包包外出，儘量避免用名牌名貴手袋，因為匪徒會以為用名牌包的人，可能帶的現金也比較多。

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