購物旺季也是財物盜竊高峰期 警方分享安全貼士（視頻）

聖誕新年即將來臨,也是民眾購物及參加各種慶祝派對的旺季,不過也是財物盜竊案多發時期,警方再次提醒大家,節日期間更要注意安全。

節日期間網路購物也非常繁忙,Foster City居民Katie,上星期也在Amazon網購星期四收到Amazon的電話短訊,通知她包裹星期五到,可是星期五白天家裡沒人,Katie在Amazon網站上看到包裹已送到家門口的照片,但當她晚上回到家的時候,一個包裹也見不到。

Katie說:”應該覺得小區附近不安全,因為會丟東西,因為以前沒有發生過這樣的事,或是說通常不太會發生,但可能正好是節日期間,很多人都會買各種各樣的禮物,這種犯罪偷東西的情況會出現,但是感覺還是蠻震驚的。”

警方也表示,聖誕購物旺季,包裹丟失率也相對較高,預防丟失的方法有,可以將包裹送到有人收的地址,例如公司,如果是Amazon網購,可以選擇將包裹送到離家最近的Amazon Locker,然後自己親自去取,另一個減少包裹被盜的機率,就是在家門前裝監控器。

San Leandro警察局警官鄧恩光(Abe Teng)說:”能夠幫我們辦案的話,你可以在門口或家門前裝錄像系統,至少讓犯人看到有錄像系統的話,他可能就會說,我不要去搶這一家,可能會把我的臉照到。”

除了網購要小心包裹被偷,到商場購物也要留意周圍環境。

鄧恩光說:”逛街買禮物的時候,這些東西不要放在人家看得到的地方,甚至於你放在後車箱,再進去買第二批的時候,也不要這樣做,因為你給人家看到你把禮物放在車子裡面,就給人家有入車偷盜的機會。”

另外,警方的調查顯示,最近在東灣一些華人超市,例如大華、永和甚至Costco,都成為匪徒搶劫的地點,因為很多匪徒都針對中年或年長的亞裔婦女搶手袋。

鄧恩光說:”去逛街去購物,然後就把皮包放在購物車裡面,頭一轉回來的時候已經不見了,逛街的人多,在外面搶劫的歹徒也會比較多,*所以我們也會建議說,會對你造成一些不方便,但你去逛街的時候,現金、信用卡和身分證就放在口袋裡,不要背包包,你掛這個包包就給人家。”

警方還說,如果一定要帶包包外出,儘量避免用名牌名貴手袋,因為匪徒會以為用名牌包的人,可能帶的現金也比較多。

