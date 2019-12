蔣經國日記影印副本有哪些重要內容（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

胡佛研究所表示,自從蔣介石日記副本開放民眾閱覽以來,就成為該館閱讀率最高的館藏,如今蔣經國日記也將開放,預料也會掀起閱讀熱潮,蔣經國日記有哪些重要內容,接下來帶您先睹為快。

蔣經國從1937年到1979年都有寫日記,不過79年之後到他1988年去世,就沒有再寫。

負責蔣經國日記副本計畫的胡佛檔案館東亞部主任林孝庭,分享了看蔣經國日記的重點,首先可以從中驗證1949年兩岸分治前後的歷史研究。

林孝庭說:”蔣經國日記橫跨1949年前後,早年他在江西贛南時期,他在上海的經驗,他在重慶的經驗,雖然他那個時候的職位不是最高,但我相信他的日記所呈現出來的,還是可以相當程度去佐證我們過去的一些研究成果。”

其次,日記對於了解中華民國政府遷台後的發展也有幫助。

林孝庭說:”他1949年以後到台灣的時期,是他權力攀升比較主要的時期,所以我想這部分日記的內容,我想可能會非常精采,涵蓋了台灣的國家安全、情報,還有兩岸關係、對外關係,然後70年代有經濟建設等等,還有台灣的逐漸走向民主化,還有政治的本土化。”

蔣經國帶領台灣走過與美斷交後被國際社會孤立的風雨飄搖年代,推動十大建設,經歷白色恐怖、美麗島事件,後來解除戒嚴,開放黨禁、報禁,培養本土政治人才。

有學者談到蔣經國對於台灣政治的影響,柏克萊加大教授高棣民(Thomas Gold)說:”我自從1989年就觀察台灣十多個不同的選舉,到現任總統的當選,當然這些都是在蔣經國去世後,不過我們為應該也要歸功於蔣經國的角色,他支持數十年的地方選舉。”

由於蔣經國曾經待過蘇聯,美方對他也有過疑慮,有學者就對蔣經國日記中談到跟美國的關係感到興趣。

哈佛大學教授Steven Goldstein說:”我希望我們能夠了解更多關於美國和台灣間的情報分享,在蔣經國當政時期,這也是蔣經國早期最重要的職務。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。