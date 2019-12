【KTSF】

費城一名FedEx送貨司機週二晚遇上持械男子企圖搶劫,司機見狀掏出手槍,向該名劫案疑犯開槍,後者傷重死亡。

事發於晚上7時左右,地點在Lawndale住宅區。

FedEx司機對警方稱,他放下要送遞的郵包後,遇上一名持械男子企圖搶劫,該名男子向他的腹部開了一槍,司機這時也掏出身上的手槍,向疑犯多次開槍,疑犯送院搶救不治。

FedEx司機中槍受傷,目前情況穩定。

警方正在調查FedEx司機是否在出於自衛的情況下開槍。

