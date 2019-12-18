舊金山南岸區無家可歸者支援中心爭議聲中開幕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

備受爭議、位於舊金山南岸區的無家可歸者支援中心，在不少附近居民的反對聲音中正式開幕，第一位的住客將於年底前入住。

備受爭議的無家可歸者支援中心位於海旁30號碼頭對開Beale街夾Bryant街，一共提供200個床位，是舊金山第7個無家可歸者支援中心。

中心會有駐場的醫療團隊及社工跟進每個入住者的情況，不過市長布里德（London Breed）強調，支援中心只是露宿者的中轉站，最終市府需要為他們提供永久房屋。

布里德說：”支援中心啟用令人高興，露宿者有去處，但更重要的是，我們需要住屋，需要永久住屋，讓人重過正常生活。”

布里德的發言，一度被一班示威者打斷，他們不滿市府對無家可歸者的政策，布里德亦開聲還擊。

布里德說：”不好意思Amy，記者會完結後，我們就會聽你講，如果你不介意，謝謝。”

這個支援中心附近是不少高尚住宅，居民集結成組織”Safe Embarcadero for All”，反對這個支援中心，他們擔心中心令社區治安惡化，因此花費超過25萬元，用法律途徑挑戰市府選址的決定，不過最後並不成功。

居民表示，現在靜觀其變，希望不會有任何影響居民的是發生。

代表該區的市參事楊馳馬（Matt Haney）表示，市內7間支援中心，3間都位於他的選區，其餘4間亦集中在Mission區及灣景區，分布極不平均。

他將會繼續推動立法，令舊金山每個社區都興建支援中心。

楊馳馬說：”我相信要立法規定，讓每區都有支援中心，未必像這一個，規模可以小一點，這是全市的問題，到處都有露宿者，如果想大幅減少露宿人口，我們需要更大規模、更實際的解決辦法。”

布里德曾訂下目標，在今年年底前興建1,000個床位，至今已經完成566個，尚有400多仍在計劃的過程當中，市府預告，支援中心陸續有來。

而這個支援中心暫時只會營運兩年，港口委員會在合約期滿前會再表決，看看是否續約多兩年。

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