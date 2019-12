舊金山南岸區無家可歸者支援中心爭議聲中開幕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

備受爭議、位於舊金山南岸區的無家可歸者支援中心,在不少附近居民的反對聲音中正式開幕,第一位的住客將於年底前入住。

備受爭議的無家可歸者支援中心位於海旁30號碼頭對開Beale街夾Bryant街,一共提供200個床位,是舊金山第7個無家可歸者支援中心。

中心會有駐場的醫療團隊及社工跟進每個入住者的情況,不過市長布里德(London Breed)強調,支援中心只是露宿者的中轉站,最終市府需要為他們提供永久房屋。

布里德說:”支援中心啟用令人高興,露宿者有去處,但更重要的是,我們需要住屋,需要永久住屋,讓人重過正常生活。”

布里德的發言,一度被一班示威者打斷,他們不滿市府對無家可歸者的政策,布里德亦開聲還擊。

布里德說:”不好意思Amy,記者會完結後,我們就會聽你講,如果你不介意,謝謝。”

這個支援中心附近是不少高尚住宅,居民集結成組織”Safe Embarcadero for All”,反對這個支援中心,他們擔心中心令社區治安惡化,因此花費超過25萬元,用法律途徑挑戰市府選址的決定,不過最後並不成功。

居民表示,現在靜觀其變,希望不會有任何影響居民的是發生。

代表該區的市參事楊馳馬(Matt Haney)表示,市內7間支援中心,3間都位於他的選區,其餘4間亦集中在Mission區及灣景區,分布極不平均。

他將會繼續推動立法,令舊金山每個社區都興建支援中心。

楊馳馬說:”我相信要立法規定,讓每區都有支援中心,未必像這一個,規模可以小一點,這是全市的問題,到處都有露宿者,如果想大幅減少露宿人口,我們需要更大規模、更實際的解決辦法。”

布里德曾訂下目標,在今年年底前興建1,000個床位,至今已經完成566個,尚有400多仍在計劃的過程當中,市府預告,支援中心陸續有來。

而這個支援中心暫時只會營運兩年,港口委員會在合約期滿前會再表決,看看是否續約多兩年。

